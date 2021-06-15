Euro
10.3858
1.15%
Dolar
8.5649
1.13%
Altın
511.27
0.6%
Borsa
1.443
-0.8%
Bitcoin
342.021
1.71%
EXEN Coin
32.70
-1.08%
20ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 20 C

    Abdurrahim Albayrak: Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak oy istemedim

    Abdurrahim Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediğimi iddia eden açıklamalar tamamen gerçek dışıdır." açıklamasında bulundu.
    • Haber Merkezi
    • 15.06.2021 - 18:12
    • Güncelleme : 15.06.2021 - 18:21
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Abdurrahim Albayrak: Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak oy istemedim

    Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında, 'seçimde oy kullanmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullandığı' iddia edilmişti.

    Akşam saatlerinde Albayrak, açıklamalarda bulundu.

    "TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"

    Abdurrahim Albayrak açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediğimi iddia eden açıklamalar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.

    Abdurrahim Albayrak: Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak oy istemedim #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir