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- Abdurrahim Albayrak: Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak oy istemedim
Abdurrahim Albayrak: Cumhurbaşkanımızın adını kullanarak oy istemedim
Abdurrahim Albayrak, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediğimi iddia eden açıklamalar tamamen gerçek dışıdır." açıklamasında bulundu.
- Haber Merkezi
- 15.06.2021 - 18:12
- Güncelleme : 15.06.2021 - 18:21
Galatasaray'ın ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak hakkında, 'seçimde oy kullanmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını kullandığı' iddia edilmişti.
Akşam saatlerinde Albayrak, açıklamalarda bulundu.
"TAMAMEN GERÇEK DIŞIDIR"
Abdurrahim Albayrak açıklamasında, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ismini kullanarak üyelerden oy istediğimi iddia eden açıklamalar tamamen gerçek dışıdır." ifadelerini kullandı.