Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay gerginliği

Galatasaray'da transfer döneminin kritiği yapılmaya devam ediliyor. Abdurrahim Albayrak, "Futbolculara teklif yok" diyen Yusuf Günay'a tepki gösterdi.

Transfer döneminde taraftarın eleştiri oklarının hedefindeki isim olan Abdurrahim Albayrak, Mustafa Cengiz ve Yusuf Günay, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde bir toplantı gerçekleştirdi.

"OYUNCULARI SATAMADIK, TEKLİF YOK" SÖZLERİ ALBAYRAK'I SİNİRLENDİRDİ

Önceki gün Yusuf Günay'ın, "Oyuncuları satamadık çünkü talep yok. Dünyanın hiçbir yerinden talep gelmedi.” şeklindeki açıklamasının Abdurrahim Albayrak'ı yalanlar nitelikte olması, tecrübeli futbol adamını rahatsız etti.

"BENİ NİYE ZOR DURUMDA BIRAKIYORSUN"

Toplantıda bu rahatsızlığını sinirli bir şekilde ortaya koyan Albayrak, "Beni niye zor durumda bırakıyorsun? Bu açıklaman futbolcularımızı da değersizleştiriyor." ifadelerini kullandı.

"YALAN MI SÖYLEDİM"

Buna karşılık Yusuf Günay’ın da “Yalan mı söyledim? Talep olmadığı için kimseyi satamadık.” yanıtını verdiği belirtildi.

İkili arasındaki bu tartışma sonrası odada buz gibi bir hava estiği bildirildi.

Bu gerginlik sonrası kameraların karşısına çıkan Başkan Mustafa Cengiz ise açıklamalarıyla ortayı bulmaya çalıştı.