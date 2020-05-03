Abdurrahim Albayrak'tan Mustafa Cengiz'e hasta ziyareti Abdurrahim Albayrak, geçtiğimiz günlerde mide sorunu nedeniyle hastaneye kaldırılan başkan Mustafa Cengiz'i evinde ziyaret etti. Albayrak, Cengiz'in hastane sonrası ilk fotoğrafını paylaştı.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, geçtiğimiz perşembe akşamı şiddetli halsizlik nedeniyle hastaneye kaldırılmıştı.

Midesi nedeniyle sorun yaşadığı bilinen Başkan Cengiz, dün 1 günlük ev istirahati aldı.

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Hastaneden aldığı izinle evine geçen Mustafa Cengiz'i; Galatasaray 2. Başkanı Abdurrahim Albayrak ve başkan yardımcıları Yusuf Günay ile Kaan Kançal yalnız bırakmadı.

ALBAYRAK PAYLAŞTI

Abdurrahim Albayrak, Başkan Mustafa Cengiz'i ziyaretleri sırasında çekilen fotoğrafı, kişisel sosyal medya hesabından paylaştı.

Albayrak, bu paylaşıma, ''Sevgili başkanımızı ziyaret ettik'' notunu düştü. Böylece Mustafa Cengiz'in hastane sonrası ilk fotoğrafı da gelmiş oldu.