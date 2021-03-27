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    Aboubakar'a yeni zamlı sözleşme

    Aboubakar'a yeni zamlı sözleşme

    Cyle Larin'le beraber Beşiktaş'ın bir diğer golcüsü Vincent Aboubakar'a, yeni sezon öncesi şimdiden Premier Lig'den talip var. Beşiktaş, Aboubakar ile yeni zamlı sözleşme imzalamak istiyor.
    • Haber Merkezi
    • 27.03.2021 - 10:47
    • Güncelleme : 27.03.2021 - 10:53
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    Beşiktaş'ta sezonun kalan bölümünde 2 maçta daha forma giymesi halinde 30 sayısını bulup sözleşmesi 1 yıl daha uzayacak olan Kamerunlu oyuncu için West Ham United'ın ilgisi bulunuyor.

    MAAŞINA ZAM YAPILACAK

    Sözleşmesinde 8 milyon euroluk çıkış maddesi bulunan başarılı futbolcudan daha fazla kazanç elde etmeyi planlayan yönetimin, tecrübeli isimle sezon sonunda masaya oturup bu maddeyi değiştirmeyi istediği belirtildi. Bu hamleyle Aboubakar'ın 1.2 milyon euro olan maaşının artırılması da bekleniyor.

    Aboubakar a yeni zamlı sözleşme #1

    "3 YILLIK SÖZLEŞME YAPACAĞIZ"

    Milliyet'te yer alan habere göre; Beşiktaş yönetimi bir süre önce Kamerunlu forvetin menajeri Pini Zahavi ile bir araya gelerek "Aboubakar'la 1 yıllık değil 3 yıllık sözleşme yapacağız." teklifini yapmıştı.

    Siyah-beyazlı yönetim Aboubakar'ı elinden kaçırmamak için milli maçlar dönüşü oyuncuyla hemen masaya oturacak. Vincent Aboubakar, sezon başında Porto'dan Beşiktaş'a gelmişti.

    Aboubakar a yeni zamlı sözleşme #2

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