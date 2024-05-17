Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifiyle yönetim kuruluna giriyor!

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Fenerbahçe seçime gidiyor...

Sarı-lacivertliler, Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı'nın 30-31 Mayıs'ta, yeterli çoğunluk sağlanmadığı takdirde ise 8-9 Haziran tarihlerinde çoğunluğa bakılmaksızın yapılacağını açıklamıştı.

Genel kurula 46 bin 410 üyenin katılacağı belirtilirken, adalık başvuruları 23 Mayıs saat 18.00'e dek yapılabilecek.

Acun Ilıcalı yönetim kurulunda olacak

Seçim tarihi yaklaşırken adaylar Ali Koç ve Aziz Yıldırım çalışmalarına hız verdi. Mevcut başkan Koç ise listesine güçlü bir ismi dahil etmeyi başardı.

Sports Digitale'nin haberine göre; Acun Ilıcalı, Ali Koç'un teklifini kabul etti ve yönetim kuruluna girmeye karar verdi.

Ilıcalı, Ali Koç'un seçimi kazanması halinde yönetim kurulunda yer alacak.

"Ali Koç yakın dostum"

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan ünlü televizyoncu Ilıcalı, geçmiş dönemde Ali Koç'u desteklediği her fırsatta ifade etmişti.

Ilıcalı, Koç hakkında şu sözleri sarf etmişti:

Şu anda bizim başkanımız son derece başarılı. İleride, Allah bilir. Hayır, şöyle demem, hiçbir Fenerbahçeli, Fenerbahçe Başkanı olmak istemiyorum diyemez. Böyle bir teveccüh olursa, bu tabii ki gururlandırır. Bunu iltifat olarak aldığımı söyledim. Ali Koç, yakın bir dostum. Başkanlığa geldiğinden beri destekliyorum. Başarılı olduğunda da başarısız olduğunda da destekledim. O kadar çabanın sonunda onun şampiyon olduğunu görmek istiyorum. Onunla o mutluluğu yaşamak istiyorum. Bu hikayenin mutlu son olmasını istiyorum.