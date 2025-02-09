Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a derbi çağrısı

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Süper Lig'in 23. haftasında Alanyaspor'a konuk olan Fenerbahçe, rakibini 2-0 mağlup etti.

Sarı-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 22. dakikada Sebastian Szymanski ve 42. dakikada Anderson Talisca kaydetti.

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Alanyaspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

"DÜNYANIN EN İYİ TARAFTARINA SAHİBİZ"

Galibiyetle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, şunları dedi:

Çok mutluyuz, çok çok mutluyuz. Çok önemli bir deplasmandı. Takımımız maça iyi başladı, kontrollü oynadı ve 3 puanı aldı. Futbolcularımızı, hocamızı gönülden tebrik ediyorum. Bir parantez açıyorum, Fenerbahçe'nin yükselen yıldızı taraftarı. Fenerbahçe taraftarının büyüklüğünü çocukluğumdan beri yaşadım. Dünyanın en iyi taraftarına sahibiz. 1. dakikadan itibaren hiç susmadılar, aklım hayalim almadı. Bazen bir durursun, nefeslenirsin ama onların sesini hep duyduk. İyi ki Fenerbahçeliyiz.

"BU DERBİ DÜNYANIN EN ÜNLÜ HAKEMLERİ TARAFINDAN YÖNETİLSİN"

"Derbiye yabancı hakem çalışması var mı TFF'nin?" sorusunu yanıtlayan Acun Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı:

TFF tarafını bilmiyorum ama rakibimizden yabancı hakeme karşı pozitif. biz de pozitifiz. Dünyanın en iyi hakemlerinden biri getirilebilir. TFF bu güce sahip. Madem Galatasaray'ın ve bizim görüşlerimiz bu yönde. İki takım beraber TFF'den istekte bulunalım. Derbide mutlaka yabancı hakem olsun diye temenni ediyoruz. Takdir TFF'nindir. Fenerbahçe'yi temsilen Galatasaray'a sesleniyorum, yabancı hakem açıklamalarını takip ettik. Onlar da başvursun, biz de başvuralım ve bu derbi dünyanın en ünlü en iyi hakemleri tarafından yönetilsin.

"1.5 AYDIR SUÇLAMALARA CEVAP VERİYORUM"

Galatasaraylı yönetici İbrahim Hatipoğlu'nun "Ben ceza alıyorum, Acun neden ceza almıyor?" sözleriyle ilgili konuşan Acun Ilıcalı, şu açıklamayı yaptı:

Benim açıklamalarıma dikkat ederseniz, 1.5 aydır suçlamalara cevap veriyorum. Ondan sonra deniyor ki, Galatasaray ile ilgili konuşuluyor. Bir kere dün yaşanan bir olay oldu. Şahsımla ilgili bir olay oldu. Cevap hakkımı kullanıyorum. Nedense hep saha dışına çekilmeye çalışılıyoruz. Sayın İbrahim Hatipoğlu bir açıklama yaptı, Acun ceza almıyor ben niye alıyorum diye. Olabilir, alıştığımız şeyler. Bu iddia da maalesef yanlış, ben zaten ceza aldım. Acun'a ayrıcalık yapılıyor diyorlar, yanlış. Ceza almışız, ceza almıyor diye iddiada bulunuyor. Üzücü tarafı, Sayın İbrahim Hatipoğlu 'Acun ile ilgili bir şey demedim' dedi. Sevgili Sezgin'i aradım ben de 'Ne oldu?' dedim, başka bir konuyu sordum, transferi sordum, 'Transferi bırak, Acun niye ceza almıyor, bir şey yazacaksan bundan bahset' dedi. 'Aksi bir iddia olursa mesleği bırakmaya hazırım' dedi. Sayın Hatipoğlu, benle yazışmalarını yalanladı, telefonumda duruyor. Sezgin'i de yalanlıyor. Sezgin'e sordum 'İbrahim Bey yalan mı söylüyor?' dedim, 'Evet yalan söylüyor' dedi.

"SUÇLANMAYI YAKIŞTIRAMADIM"

Acun Ilıcalı ayrıca şunları dedi:

Bir yandan açıklama yapmayalım diyoruz, şahsıma yönelik bir iddia. Maç da yoktu, maçsız bir açıklama. Bizim bütün açıklamalarımız son dönemde, hep karşı tarafın iddialarına cevap. İnkar etmeyi, yalancılıkla suçlanmayı yakıştıramadım.

"ÖYLE BİR TRANSFER OLACAK"

"Yeni bir transfer olacak mı?" sorusunu yanıtlayan Ilıcalı, şu ifadeleri kullandı: