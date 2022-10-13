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    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Şenol Çorlu'yu istedi

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City, Fenerbahçe'den dördüncü transferini yapmak için kolları sıvadı. Ilıcalı bu kez Scout Şefi Şenol Çorlu'yu istiyor.
    • 13.10.2022 - 10:07
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    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den Şenol Çorlu'yu istedi

    Premier Lig'e çıkma hedefi bulunan Hull City transfer döneminde iddialı transferlere imza atmıştı.

    Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu City, sezona iyi başlasa da kötü giden performans sonrası Shota Arveladze ile yollar ayrıldı.

    Fenerbahçe'den 3 transfer yapan Hull City dördüncü imzaya hazırlanıyor. Transferin gerçekleşmesi Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un onayına bağlı.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe den Şenol Çorlu yu istedi #1

    Şenol Çorlu'yu istedi

    İngiltere Championship takımlarından Hull City'yi satın alan Acun Ilıcalı, bir kez daha Fenerbahçe'nin kapısını çaldı. Ilıcalı, Ali Koç'tan bu kez futbolcu değil bir teknik direktör talebinde bulundu. Ilıcalı, Fenerbahçe'nin scout şefi Şenol Çorlu'yu istedi.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe den Şenol Çorlu yu istedi #2

    "Fenerbahçe izin vermeden gitmem"

    Öte yandan Şenol Çorlu da yaptığı açıklamada, "Hull City'nin ilgisi doğru, ancak ortada henüz somutlaşmış bir durum yok. Fenerbahçe kulübü izin vermeden bir yere gitmem." ifadelerini kullandı.

    Durumun bir hafta içinde netleşmesi beklenirken Ali Koç'tan onay çıkması halinde Şenol Çorlu, Hull City altyapısının başına geçecek.

    Acun Ilıcalı, Fenerbahçe den Şenol Çorlu yu istedi #3


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