Acun Ilıcalı: Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı Trabzonspor-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar hakkında açıklamalarda bulunan Acun Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de" ifadelerini kullandı.

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Süper Lig'in 30. haftasında Fenerbahçe, konuk olduğu Trabzonspor'u 3-2'lik skorla mağlup etmeyi başardı.

Trabzonsporlu taraftarlar maç sonrası sahaya girerek sevinen Fenerbahçeli futbolculara saldırdı.

Fenerbahçeli bazı futbolcular da taraftarlara karşılık verdi.

"Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok"

Yaşananlara ilişkin Hodri Meydan adlı YouTube kanalında konuşan Acun Ilıcalı, "Geçen hafta, 'Türkiye'de hakemlik bitti' demiştim. Futbol da yok. Dünyada hiçbir yerde böyle bir maçın devam etme olasılığı yok. O maçın devam ettirilmesi bizi dünyaya rezil etmektir, bir futbol katliamıdır. Kalecinin üzerine sonsuz madde yağıyor, konsantrasyon diye bir şey kalır mı? Böyle can korkusu yaşayan biri futbol oynayabilir mi?" ifadelerini kullandı.

Hakem yönetimine sert eleştirilerde bulunan Ilıcalı, "Halil Umut Meler acilen hakemliği bırakmalı. Beceriksiz, son derece yetersiz bir hakem grubu var Türkiye'de. Fenerbahçe bu operasyonun kurbanı" sözlerini sarf etti.