Türk iş insanı Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası gündeme geldi.
İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan, İrlanda ekibi Shelbourne'nin de çoğunluk hissesini elinde bulunduran Ilıcalı, bir kulüp daha satın alacak.
Yunan takımı alacak iddiası
Yunan basınında yer alan habere göre, Acun Ilıcalı'nın Yunan futboluna girmek istediği belirtildi.
Acun Ilıcalı'nın bu doğrultuda Atromitos'un çoğunluk hissesi için görüşmelerde bulunduğu aktarıldı. Ünlü iş insanının yaptığı görüşmelerde son aşamaya geldiği kaydedildi.
Ligde 11. sıradalar
Maçlarını 9.050 kapasiteli Stadio Peristeriou'da oynayan Atromitos Kulübü, Yunanistan Ligi'nde bu sezon oynadığı 9 maç sonunda topladığı 6 puanla 11. sırada yer alıyor.
Takımın teknik direktörlüğünü ise 2007-2009 yılları arasında Galatasaray forması giyen 45 yaşındaki Sırp çalıştırıcı Sasa Ilic yapıyor.
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