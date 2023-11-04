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Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası

Acun Ilıcalı için yeni kulüp iddiası Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın yeni bir kulüp almaya hazırlandığı belirtildi. Ilıcalı'nın Yunan ekibi Atromitos'un çoğunluk hissesini satın almak için görüşmeler yaptığı öne sürüldü.