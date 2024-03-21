Acun Ilıcalı: İngiltere'yi Avrupa'da temsil etmek istiyoruz Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolundaki gerginliklerin sebebini hakemler olarak açıkladı ve yabancı hakem uygulamasının Türkiye'deki futbol atmosferini olumlu yönde etkileyebileceğini savundu. Ilıcalı, ayrıca İngiltere'yi Avrupa'da temsil etmek istediklerini de vurguladı.

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Hull City Başkanı Acun Ilıcalı, Türk futbolundaki gerginliklerin sebebini hakemler olarak açıkladı ve yabancı hakem uygulamasının Türkiye'deki futbol atmosferini olumlu yönde etkileyebileceğini savundu.

Ilıcalı, Hull City'Nin Curaçao Milli Takımı ile yapacağı dostluk maçı öncesinde düzenlenen basın toplantısında, takımın hedefleri ve planlamaları hakkında konuştu.

Ilıcalı, Hull City'in İngiltere Championship ligindeki performansını değerlendirerek, kulübün uzun vadeli başarı hedefleri doğrultusunda adımlar attığını ve play-off oynamak için mücadele ettiklerini belirtti. Ayrıca, takımın Türkiye'deki kampta bulunmasının ve taraftarlarla bir araya gelmenin önemine vurgu yaptı.

"Yabancı hakem sorunları büyük oranda çözer"

Hakemlerin hatalarının Türk futbolunda gerginliklere sebep olduğunu savunan Ilıcalı, yabancı hakem uygulamasının Türkiye'deki atmosferi olumlu yönde etkileyebileceğini düşündüğünü ifade etti.

İngiltere’de de fanatik ve agresif yaşayan grup var. Ama Hull City’in son derece sempatik, yapıcı ve pozitif enerji veren bir tarafları var. İngiltere’de de bir ayrıcalığı var. Türkiye’deki gerilimin kaosun bence tek bir çözümü var, sebebi de belli. Son dönemdeki kulüplerin açıklamalarının hepsinde hakemler var. Trabzonspor maçında olanların ana sebebi hakemlerimiz. Önce sebebi bulursak bu kaostan çok çabuk çıkarız. Ülkemizi yurt dışında temsil etmeye çalışan, ülkesini seven bir insanım. Kulüplerin açıklamalarının sebebi hakemler. İngiltere’de hakem hata yaptığı zaman art niyet aranmadığı için konuşulmuyor. Güven bitmiş bizde, bu biterse kaos olur. Son aylardaki yüzde 90 açıklama hakem açıklamalarıdır. O olayların hiçbiri yaşanmazdı.

"TFF Başkanımız anında karar alsın"

Yapacağın tek şey var; tatil et tansiyon düşsün. 60. dakikada o maç tatil olsaydı bugün konuşacak olay olur muydu? Hakem kendi arkadaşını savunamıyor. Yan hakeme bir şeyler atılıyor, devam ederse devamında gerilim artar ve bardak taşar. Yarın yabancı hakem uygulaması kararı alınsın. Yunanistan’da yabancı hakem getirdiler tansiyon düştü. Yarın getirin yabancı hakemi tansiyon yükselecek mi? Yüzde 80’ini yok ederiz. Ülke tansiyonu düşer. Bambaşka yere geçeriz. Futbol şu anda zor durumda, gelmiş geçmiş en zor dönemini yaşıyor. TFF Başkanımız anında karar alsın. Ekibiyle mutlaka karar alıp çözümün bu olduğunu ortaya koyacaktır. Bunun B planı yok. Futbolun her ülkesinde hata var. Bizde hatanın arkasında bir şey aranıyor. Yabancı hakemler getirilsin.

"Bir takım daha almak istiyoruz"

Ayrıca, Ilıcalı, Hull City çevresinde bir futbol dünyası oluşturma amacında olduklarını ve Slovenya gibi ülkelerde takım satın alma planları yaptıklarını açıkladı.

Bu hamlelerle Hull City'nin yanı sıra başka bir takım daha alarak futbol dünyasındaki etkilerini genişletmek istediklerini belirtti.

Hull City’ye yeni yetenekleri kazandırıp, geliştirebileceğimiz başka bir kulüp alma amacımız var. Yunanistan ve Slovenya’da görüşmeler yaptık. İrlanda'da istediğimizi yakalayamadık. Ama mutlaka bir takım daha alıp futbol dünyasındaki alanımızı genişletmek istiyoruz. Slovenya favori olmak üzere başka bir kulüp alacağız.

"Avrupa'da İngiltere'yi temsil etmek istiyoruz"

Taraftar olarak Türkiye’de yeterince cefa çektiğini belirten Acun Ilıcalı, Türkiye'de kulüp satın almak istemediğini ifade etti.

Ilıcalı, Premier Lig’i dünyanın NBA’yi olarak gördüğünü belirterek şunları söyledi: