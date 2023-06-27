Acun Ilıcalı, Ivan Perisic, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu tatilde İsmi son günlerde Fenerbahçe ile anılan Ivan Perisic, Acun Ilıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile aynı otelde tatil yaparken görüntülendi.

Fenerbahçe ile adı anılan Ivan Perisic, yorucu sezonun ardından tatilini Türkiye'de yapıyor. 34 yaşındaki Hırvat futbolcu, tatilini Arda Turan, Emre Belözoğlu, İrfan Can Kahveci ve Acun Ilıcalı ile aynı otelde gerçekleştiriyor. Yıldız futbolcu Perisic, bugün Acun Iıcalı, İrfan Can Kahveci, Arda Turan ve Emre Belözoğlu ile birlikte plaj voleybolu oynadı. Perisic ile Acun Ilıcalı'nın samimi anlarını gören sarı-lacivertli taraftarlar, sosyal medyada yaptıkları yorumlarla yıldız futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesi yönünde yorumlar yaptı. İşte o fotoğraf...