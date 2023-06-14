Acun Ilıcalı, Shelbourne'u 2.3 milyon euroya satın aldı Türk iş insanı Acun Ilıcalı, Hull City'nin ardından İrlanda Ligi ekiplerinden Shelbourne'u da satın aldı.

İngiltere Championship ekiplerinden Hull City'nin sahibi olan Türk iş insanı Acun Ilıcalı, bir kulüp daha satın almaya hazırlanıyor.

Hull Daily Mail'in haberine göre; bir süredir İrlanda'da bir kulüp satın almak için görüşmelerde bulunan Acun Ilıcalı; Dundalk ve Drogheda kulüpleri ile görüşmelerde bulunmuş ancak anlaşma zemini yakalayamamıştı.

2.3 milyon euro ödeyecek

Haberde, Ilıcalı'nın bir başka İrlanda kulübü Shelbourne'u satın almak için kulüp yönetimiyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Acun Ilıcalı'nın, Shelbourne için 2.3 milyon euro ödeyeceği ifade edildi.

Hatırlanacağı üzere Acun Ilıcalı, Fenerbahçe'den aldığı Ozan Tufan'a 3 milyon euro ödemişti.

İrlanda Premier Ligi'ni 6. sırada tamamlayan Shelbourne'nin teknik direktörlüğünü, Chelsea'nin eski futbolcularından Damien Duff yapıyor.