İngiltere Championship takımlarından Hull City'nin sahibi Acun Ilıcalı 320 taraftarının Türkiye tatiline sponsor oldu.

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı, Hull City taraftarlarını mutlu etmeye devam ediyor. Henüz yeşil sahada beklenen olmasa da saha dışında yapılan etkinlikler futbolseverleri memnun ediyor.

Ilıcalı, kombine sahipleri arasından yaptığı çekilişle 320 Hull City taraftarına bedava Türkiye tatili ısmarladı. Ilıcalı, taraftarların beş yıldızlı bir otelde bir hafta boyunca tam pansiyon tatil masraflarını karşılayacak.

Taraftarlar takımın renklerine boyanmış iki özel uçakla yola çıkarak Türkiye'ye ulaştı.

Talihli taraftarlar konuştu

BBC Türkçe'nin haberine göre uçağa binmek için bekleyen 61 yaşındaki talihli Sandra Rodmell, “Kulüp sahibinin herkes için yaptığı müthiş bir şey bu. Gerçekten kulüp şimdi geçmişe kıyasla çok daha iyi hissettiriyor." şeklinde görüş bildirdi.

Bir diğer talihli Howley ise,“Hayatım boyunca hiçbir şey kazanmadım. Kulüp sahibinin taraftarlar için bunu yapabilmesi harika bir şey. Gerçekten iyi kalpli biri bunu yapar. Yani kaç kulüp, taraftarları için böyle bir şey yapıyor ki.” diye konuştu.

Hull City ligde 20. sırada

Acun Ilıcalı geçtiğimiz ocak ayında Hull City’yi satın almış ve kulübün yeniden Premier Lige çıkmasını istediğini söylemişti. Ancak kulüp şu anda 24 takımlı Championship’te 20. Sırada.