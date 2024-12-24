Acun Ilıcalı'dan Fenerbahçe taraftarına müjde! 3 yıldız alacağız

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Süper Lig'de 17 hafta sonunda topladığı 36 puanla ezeli rakibi Galatasaray'ın 8 puan gerisinde 2. sırada yer alan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Birçok isimle görüşmelerini sürdüren sarı-lacivertli takımda yönetimden, taraftara transfer müjdesi geldi.

"3 YILDIZ OYUNCU ALACAĞIZ"

Fenerbahçe Asbaşkanı Acun Ilıcalı, Ekol TV'den Sezgin Gelmez'e transfer açıklamasında bulundu.

Ilıcalı, yaptığı açıklamada mevcut kadroya 3 yıldız takviyesi yapılacağını söyledi.

Acun Ilıcalı, "Mevcut kadronun üzerine 3 yıldız oyuncu alacağız." ifadelerini kullandı.

FENERBAHÇE, EN KISA SÜREDE BİTİRMEYE ÇALIŞACAK

Bu açıklamanın ardından sarı-lacivertli futbolseverler, bu isimlerin kim olduğunu merak etmeye ve araştırmaya başladı.

Ligde farkın açılmasını istemeyen Fenerbahçe, 3 transferi mümkün olan en kısa sürede tamamlamaya çalışacak.