Acun Ilıcalı'nın takımı Maribor'da yumruk yumruğa kavga: Teknik direktör görevi bıraktı

Fenerbahçe eski asbaşkanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu NK Maribor ile ilgili şaşkına çeviren bir iddia gündeme geldi.

Slovenya basınından Ekipa24'in haberine göre; Maribor oyuncuları Omar Rekik ve Benjamin Tetteh arasında, antrenmanda kavga çıktı.

İKİ OYUNCU ANTRENMANDA BİRBİRİNE GİRDİ

Teknik direktör Radomir Djalovic’in kavgayı ayırmak için araya girdiği ancak yumruklardan birisinin kendisine isabet ettiği belirtildi.

Yaşanan olayı “büyük bir saygısızlık” olarak nitelendiren deneyimli çalıştırıcı, kulüpteki görevinden istifa etti.

Maribor’da Djalovic öncesinde de Tuğberk Tanrıvermiş ile yollar ayrılmıştı.

YUMRUKLARDAN BİRİ TEKNİK DİREKTÖRE GELDİ: İSTİFA ETTİ

Türk teknik adam, görevden ayrılışının ardından yönetime yönelik sert eleştirilerde bulunmuştu.

Takımın başına sadece 15 gün önce gelen Karadağlı teknik direktör, geride kalan 9 haftada 17 puan toplamayı başarmıştı.