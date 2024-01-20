Adana Demirspor - Ankaragücü maçında kazanan çıkmadı

Süper Lig'in 21. hafta mücadelesinde Hikmet Karaman yönetimindeki Adana Demirspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibiAnkaragücü karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakada kazanan çıkmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle tamamlandı.
İki takım sahadan 1'er puanla ayrıldı
Adana Demirspor, 52. dakikada Emre Akbaba ile öne geçti. Ankaragücü bu gole 63. dakikada Pedrinho ile karşılık verdi.
Yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde ilk maçına çıkan Adana Demirspor, Karaman ile ilk maçta 1 puan aldı. Öte yandan Akdeniz ekibinin ligdeki galibiyet hasreti 4 maça yükseldi.
Adana Demirspor, Beşiktaş deplasmanına gidecek
Bu sonucun ardından Adana Demirspor 30, Ankaragücü 25 puana yükseldi.
Adana Demirspor, ligdeki bir sonraki haftada Beşiktaş deplasmanına gidecek. Ankaragücü sahasında Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.
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