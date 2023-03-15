Adana Demirspor: Belhanda'ya para cezası verdik, kadro dışı kalmayacak

Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor, Younes Belhanda'ya para cezası verildiğini açıkladı.

Akdeniz ekibinden yapılan açıklamada, Trabzonspor karşılaşmasında kırmızı kart gören Belhanda'ya 180 bin euro para cezası verildiği aktarıldı. Adana Demirspor, Belhanda'nın kadro dışı kalmadığını, cezasını tamamlamasının ardından takıma döneceğini duyurdu.

Adana Demirspor'un açıklaması şu şekilde:

"Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında oynadığımız Trabzonspor maçının 22. dakikasında kırmızı kart görerek takımımızı 10 kişi bırakan oyuncumuz Younes Belhanda'ya Yönetim Kurulu'muzun almış olduğu karar neticesinde 180 bin euro para cezası verilmiştir.



İlgili kararın yanı sıra, teknik heyet ve takım arkadaşlarının tamamının kadro dışı bırakılmaması yönündeki talepleri ve istekleri Yönetim Kurulu tarafından uygun bulunmuş olup, Younes Belhanda'nın kadro dışı bırakılmaması yönünde karar alınmıştır.



Takımımızın Avrupa hedefleri ve ligin kalan maçları dikkate alındığında Younes Belhanda kadro dışı bırakılmayacak olup, cezası bittiğinde takımızda görevinde devam edecektir."