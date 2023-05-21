Adana Demirspor - Beşiktaş - CANLI SKOR

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19’ Gol… Adana Demirspor 1-0 Beşiktaş (Belhanda)
12' Cenk Tosun ceza sahası dışından çok sert vurdu. Ertaç gole izin vermedi.
10' Younes Belhanda'nın savunma arkasına gönderdiği topu Cherif Ndiaye iyi taşıdı ama topu ayağından aşınca kaleci Mert çıktı ve topu aldı.
9' Paslaşarak kullanılan köşe vuruşunda Cenk Tosun çaprazdan vuruşunu yaptı. Ertaç'ın müdahalesinin ardından Morel topu uzaklaştırdı.
8' Gedson Fernandes'in ceza sahası içinden çektiği şutu kaleci Ertaç son anda kornere çeldi.
4' Arthur Masuaku'nun savunma arkasına gönderdiği topa Cenk hareketlendi ama ofsayt bayrağı havaya kalktı.
1' Maç başladı.
Beşiktaş, Süper Lig'in 35. haftasında deplasmanda Adana Demirspor'la karşılaşıyor.
Yeni Adana Stadı'nda oynanan müsabaka, saat 19.00'da başladı. Maçı hakem Mustafa Kürşad Filiz yönetiyor.
İlk 11'ler
Adana Demirspor: Ertaç, İsmail, Morel, Semih, Rodrigues, Yusuf, Ndiaye, Stambouli, Akintola, Belhanda, Cheriff
Beşiktaş: Mert, Rosier, Colley, Saiss, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Redmond, Cenk, Aboubakar