Adana Demirspor deplasmanda Ankaragücü'nü mağlup etti Ligin son haftasında Ankaragücü deplasmanına giden Adana Demirspor, rakibini 2-1 yendi.

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Süper Lig'in 38. haftasında Adana Demirspor, Ankaragücü deplasmanına konuk oldu. Eryaman Stadyumu'ndaki maçı Adana Demirsporspor 2-1'lik skorla kazandı.

Adana Demirspor deplasmanda 2-1 galip

Karşılaşmada Akdeniz ekibine galibiyeti getiren golleri 31. dakikada Younes Belhanda ve 57. dakikada Emre Akbaba attı. Ankaragücü'nün tek golü ise 82.dakikada Felicio Milson'dan geldi.

Bu sonucun ardından Adana Demirspor, sezonu 69 puanla tamamladı. Ankaragücü ise sezona 42 puanla nokta koydu.

İlk yarı

6. dakikada Yusuf Erdoğan'ın ceza sahasının sol çaprazından uzak köşeye yaptığı plase vuruşta, top az farkla auta gitti.

9. dakikada ceza sahasının solunda topla buluşan Hasan Ali Kaldırım, pasını altı pasın önündeki Beridze'ye çıkardı. Müsait durumdaki Beridze'nin şutunda, kaleci Vedat Karakuş topu son anda kornere çeldi.

31. dakikada Adana Demirspor öne geçti. Gökhan İnler'in pasıyla ceza sahasında topla buluşan Belhanda, penaltı noktasının gerisinden yaptığı düzgün vuruşla meşin yuvarlağı ağlara yolladı: 0-1.

38. dakikada savunmanın arkasına atılan uzun topla kaleciyle karşı karşıya kalan Beridze, ceza sahasına girmeden kalecinin önde olduğunu görüp aşırtma vuruş yaptı ancak top yandan dışarı çıktı.

45. dakikada Nongoh soldan ceza sahasına girerek topu penaltı noktasının gerisindeki Belhanda'ya çıkardı. Belhanda'nın sert şutunda, kaleciyi de geçen topu çizgi üzerinden Arda Kızıldağ kafayla çıkarttı ve mutlak bir golü engelledi.

İlk yarı Adana Demirspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarı

57. dakikada Gökhan İnler’in sol çaprazdan ortasında ceza sahası içinde Emre Akbaba'nın kafa vuruşunda top ağlara gitti. 0-2

61. dakikada kaleci ile karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içerisinde topla buluşan Beridze’nin vuruşunda kaleci Vedat gole izin vermedi.

82. dakikada ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Milson, topla ceza sahası içerisine kadar ilerledikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu ağlara yolladı. 1-2

Öte yandan karşılaşmayı Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde şampiyon olan Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET'in futbolcuları da izledi. Eryaman Stadı'na şampiyonluk kupasıyla gelen futbolcular, taraftarlardan alkış aldı.