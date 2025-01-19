Adana Demirspor, Fenerbahçe karşısında 10 kişi kaldı

Haber Merkezi
Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Adana Demirspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan müsabakanın ikinci yarısında ev sahibi takım Adana Demirspor 10 kişi kaldı.
BARASI, KIRMIZI KART GÖRDÜ
Mücadelenin 56. dakikasında orta sahada yaşanan Yusuf Barasi - Mert Müldür mücadelesi sonrası hakem Halil Umut Meler, Barasi'ye doğrudan kırmızı kart gösterdi.
Adana Demirsporlu futbolcular ve teknik heyet, bu karara itirazda bulundu. Hakem Meler'in kararı değişmedi.
(Görüntüler BeIN Sports'tan alınmıştır.)
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