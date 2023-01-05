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Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
- 05.01.2023 - 12:22
Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 17. hafta mücadelesinde sahasında İstanbulspor'u konuk edecek.
İtalyan teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 27 puan toplayan Adana Demirspor 4. sırada yer alıyor.
Geçtiğimiz haftalarda takımın başına Fatih Tekke'yi getiren İstanbulspor ise Süper Lig'de oynadığı 15 maçta topladığı 11 puan ile Süper Lig'in son sırasında yer alıyor.
Peki Süper Lig'de üst sıraları ve alt sıraları yakından ilgilendiren maç ne zaman oynanacak ve hangi kanalda yayınlanacak? İşte maçın detayları..
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı ne zaman?
Adana Demirspor - İstanbulspor maçı bugün saat 20.00'de oynanacak. 5 Ocak Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi hakem Mete Kalkavan yönetecek. Maç beIN SPORTS 2 kanalından canlı yayınlanacak.