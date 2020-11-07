- Haberler
- Futbol Haberleri
- Adana Demirspor'da 29 pozitif vaka
Adana Demirspor'da 29 pozitif vaka
Adana Demirspor, İstanbulspor maçı öncesinde 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
- Haber Merkezi
- 07.11.2020 - 11:26
- Güncelleme : 07.11.2020 - 11:55
Koronavirüs salgını futbol camiasını etkilemeye devam ediyor...
Son olarak Adana Demirspor'da çok sayıda pozitif vaka tespit edildi.
24'Ü FUTBOLCU
Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Adana ekibi, 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.