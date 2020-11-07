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    Adana Demirspor'da 29 pozitif vaka

    Adana Demirspor'da 29 pozitif vaka

    Adana Demirspor, İstanbulspor maçı öncesinde 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 11:26
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 11:55
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    Koronavirüs salgını futbol camiasını etkilemeye devam ediyor...

    Son olarak Adana Demirspor'da çok sayıda pozitif vaka tespit edildi.

    Adana Demirspor da 29 pozitif vaka #1

    24'Ü FUTBOLCU

    Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Adana ekibi, 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

    Adana Demirspor da 29 pozitif vaka #2

    Adana Demirspor da 29 pozitif vaka #3

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