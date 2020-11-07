Adana Demirspor'da 29 pozitif vaka

Adana Demirspor, İstanbulspor maçı öncesinde 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.

Koronavirüs salgını futbol camiasını etkilemeye devam ediyor...

Son olarak Adana Demirspor'da çok sayıda pozitif vaka tespit edildi.

24'Ü FUTBOLCU

Resmi Twitter hesabından bir açıklama yapan Adana ekibi, 24'ü futbolcu olmak üzere toplam 29 kişinin koronavirüse yakalandığını açıkladı.



