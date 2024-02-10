Adana Demirspor'dan hakem tepkisi: Meymenetsiz herif... Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Kasımpaşa maçının ardından çarpıcı bir paylaşım yaptı.

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Adana Demirspor, Süper Lig'in 25. haftasında konuk ettiği Kasımpaşa'ya 3-1 mağlup olurken kötü gidişatını sürdürdü.

Kadroda yenilenmeye giden Adana Demirspor, birçok isimle yollarını ayırırken takıma yeni oyuncular kattı.

Teknik Direktör Hikmet Karaman yönetiminde kötü gidişatını sonlandırmak isteyen Akdeniz ekibi, Kasımpaşa karşısına mutlak galibiyet parolasıyla çıkarken sahadan bir kez daha hüsranla ayrıldı.

Rakibine 3 golle mağlup olan Adana Demirspor'da ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkarken kötü gidişat sürdü.

Son 16 maçta yalnızca 1 galibiyet alabilen Adana Demirspor, Karaman yönetiminde henüz galibiyetle tanışamazken maç sonu büyük üzüntü vardı.

Başkan'dan hakem tepkisi

Öte yandan maç sonunda Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak da maçın orta hakemi Burak Pakkan'a ağır sözler sarf etti.

Hakemler TFF'ye operasyon çekiyor. Umarım farkına varırsınız. Farkına varamazsanız, hakemler ve temsilcilerin içindeki çeteyi çökertemeyecekseniz, bırakın gidin. YETER, YETER, YETER! Biz hakkımızı nerede arayacağız nerede, nerede! Ya bu işi derhal ve ivedilikle çözün, çözün, çözün ya da İSTİFA EDİN! Geçen hafta net kırmızı kartı vermeyen, ofsayt olmaması muhtemel pozisyon pat diye bayrağı çeken, hakemlere ne ceza verdiniz? Ödül olarak sonraki haftaya maç vermek. Peki o zaman ben de ceza aldım. Bana ödül olarak ne vereceksiniz?

Eleştirilerine devam eden Sancak, "Şunu bilin cezalarla TERBİYE EDEMEZSİNİZ! Bakalım bugünkü hakeme ödül olarak hangi maçı vereceksiniz ve bize ne ceza vereceksiniz bekliyorum, aman elinizi ağırlaştırmayın." sözlerini sarf etti.

"Meymenetsiz herifin teki"

Bu paylaşımın ardından A Spor'a da kısa bir açıklama yapan Sancak, sözlerini şöyle noktaladı:

"Ben hakemin hangi bölgeden olduğunu bilmem. Hakemin art niyetini görmek istiyorsan, maç içindeki ikili mücadelelere bakacaksın. Futbolcularım bana diyor ki; 'Emre Akbaba'ya yapılan bir faul var. Rakip oyuncu özür diliyor, hakem faulü onlara veriyor. Hakeme söylüyoruz dinlemiyor bile.' Meymenetsiz herifin teki! Dişlerine göre hakem getiriyorlar. Büyük takımlara operasyon çekmek için böyle tetikçi hakemleri seçiyorlar.

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