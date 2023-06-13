Adana Demirspor'un tarihi başarısı: Hacizden Avrupa'ya Geçmişte birçok haciz davasıyla adı anılan Adana Demirspor o günleri geride bıraktı. Borçlarını ödeyen Şimşekler, bu sene Avrupa'ya katılma başarısı da göstererek taraftarlarını sevindirdi.

2021 yılında 26 yıl sonra Süper Lig'e yükselen Adana Demirspor, Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası'nı kazanmasıyla birlikte Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazandı.

Ligi 4. sırada bitiren Adana Demirspor'un son yılları oldukça çileli geçmişti. Hacizler, kapanma tehlikesi ve daha birçok badireyi atlatan Şimşekler, tarihi yükselişiyle şehri de sevince boğdu.

1999'da 3. Lig'e düşen Adana Demirspor, 2010 yılına geldiğimizde ise alt liglerden kurtulamayan ve borç batağına giren bir takım olmuştu.

Takım otobüsüne el kondu

Takımı devralan Bekir Çınar, tüm borçları üzerine almakla kalmadı cebinden 4 milyon lira koyarak takımı ayakta tutmaya çalıştı. "Ömrümden başka verecek bir şeyim kalmadı." diyerek yaşamına lacivert-mavi iple son veren Çınar, şehri yasa boğan intiharıyla takımı kapanmaktan kurtardı.

Borcu azalan ancak bitmeyen Adana Demirspor'un 2012-2013 sezonunda U18 takımını Kırıkkale'ye götüren takım otobüsüne, Kırşehir İcra Müdürlüğü tarafından el konulmuştu. Takım otobüsü 9 ay sonra borcun ödenmesiyle geri alınsa da Adana Demirspor bu üzücü durumdan kurtulamıyordu.

2019 yılında Murat Sancak'ın başkanlığa gelmesiyle yükselişe geçen ADS, 2020'de play-off finalinde Karagümrük'e kaybedip toplamda 7. kez play-offlardan eli boş dönmüştü.

Kabus 2021'de sona erdi

2021 yılında ise kabusu sona erdiren Adana Demirspor, Samet Aybaba yönetiminde ligi şampiyon bitirerek Süper Lig'e yükseldi.

İlk sezonunda bile Süper Lig'e damga vuran Şimşekler, bu sezonki performasıyla da Avrupa'ya katılma başarısı gösterdi.

Karanlıktan aydınlığa giden takım otobüsüne ve içindeki temsilcilerine Avrupa'da başarılar diliyoruz.