Adana Demirspor'un UEFA Konferans Ligi'ne katılacak olması coşkuyla kutlandı Fenerbahçe'nin Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 yenerek kupayı kazanması dolayısıyla Süper Lig 4.'sü Adana Demirspor'un UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanması şehirde coşkuyla karşılandı.

AA & Ensonhaber

Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde Başakşehir'i 2-0 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada sarı-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 1. ve 29. dakikalarda Michy Batshuayi kaydetti.

Süper Lig'de 5. olan Başakşehir, bu sonuçla birlikte UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılma şansını kaçırdı.

Türkiye'den Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın ardından Konferans Ligi'ne katılacak son takım Süper Lig'i 4. sırada tamamlayan Adana Demirspor oldu.

Adana Demirspor, maçın bitmesinin ardından Twitter adresinden UEFA Avrupa Konferans Ligi hesabını etiketleyerek, "UEFA Avrupa Konferans Ligi'ndeyiz!" paylaşımı yaptı.

Adana'da kutlama

Bu gelişme şehirde coşkuyla karşılandı.

Taraftarlar da takımlarının UEFA Avrupa Konferans Ligi'ne katılmasını kutladı.

Bazı taraftarlar araçlarıyla korna çalıp kortej oluştururken bazı noktalarda ellerindeki takım bayraklarıyla bir araya gelip şarkılar söyledi.