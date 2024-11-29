Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı oldu

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Süper Lig'de zorlu günler geçiren Adana Demirspor'un yeni teknik direktörü belli oldu.

Michael Valkanis ile 2024-2025 sezonuna başlayan daha sonra ise takımı Serkan Damla'ya emanet eden Adana ekibi yeni çalıştırıcısını resmen açıkladı.

SEZON SONUNA KADAR SÖZLEŞME İMZALANDI

Geride kalan 13 hafta sonunda yalnızca 2 puan alabilen ve ligde son sırada bulunan Adana Demirspor'da Mustafa Dalcı dönemi başladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, şöyle denildi:

Kulübümüz, Teknik Direktörlük görevi için Mustafa Dalcı ile sezon sonuna kadar sözleşme imzalamıştır.

SON TAKIMI MANİSA FK

Kariyeri boyunca Ankaragücü, Gençlerbirliği ve İstanbulspor gibi önemli kulüplerde görev alan 51 yaşındaki teknik adam, son olarak 1. Lig takımı Manisa FK'yı çalıştırmıştı.

Mustafa Dalcı, Manisa ekibindeki görevinden nisan ayı itibarıyla ayrılmıştı.