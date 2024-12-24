Adanaspor deplasmanda Gençlerbirliği'ni devirdi

Haber Merkezi
1. Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Adanaspor'u konuk etti.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.
Adana'ya galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Mehmet Feyzi Yıldırım ile 67. dakikada Metehan Altunbaş kaydetti.
ÜST ÜSTE İKİNCİ GALİBİYET
Bu sonuçla üst üste ikinci galibiyetini alarak puanını 14 yapan Adanaspor, ligdeki bir sonraki maçında Amed Sportif Faaliyetler'i ağırlayacak.
23 puanda kalan Gençlerbirliği ise Sakaryaspor ile karşılaşacak.
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