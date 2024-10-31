Adanaspor'da Yusuf Şimşek dönemi

AA & Ensonhaber

Turuncu-beyazlı kulüpten yapılan duyuruya göre, kulüp başkanı Furkan Akgül, teknik direktör Yusuf Şimşek ile bir araya geldi.

1 YILLIK SÖZLEŞME

Yapılan görüşmenin ardından, Şimşek ile 1 yıllık sözleşme imzalandı.

Akdeniz temsilcisi, 27 Ekim tarihinde teknik direktör Kemal Kılıç ile yollarını ayırmıştı.

SON DÖNEMDE UZUN SOLUKLU HOCALIK YAPAMADI

Geçen yıl aralık ayında göreve geldiği Altay'ı 5 maç, 2024 mart ayında da Bandırmaspor'un başında 7 maç görev yapan, daha önceki takımlarında da uzun soluklu olamayan Yusuf Şimşek'in Adanaspor kariyeri merak ediliyor.