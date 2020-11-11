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    Adem Ljajic aşk acısını atlattı

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı

    Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru düşüşe geçen Adem Ljajic'in, Beşiktaş'ın son idmanındaki neşeli halleri hem taraftarın hem de Sergen Hoca'nın yüzünü güldürdü.
    • Haber Merkezi
    • 11.11.2020 - 15:11
    • Güncelleme : 11.11.2020 - 16:35
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    Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda iyi bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti.

    PERFORMANSI AŞK ACISI YÜZÜNDEN DÜŞMÜŞTÜ

    Ancak geçtiğimiz sezon düşüşe geçen, bu sezon ise adeta yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcunun özel hayatında sorunlar yaşadığı ortaya çıkmıştı.

    Sırp Milli Takımı'ndan takım arkadaşı olan Real Madrid'li Luka Jovic'in eski sevgilisiyle olan birlikteliğini kaldıramayan Adem Ljajic, bir süredir zor günler yaşıyordu.

    Alkol problemi yaşadığı da öne sürülen Sırp futbolcunun performansının düşmesindeki en büyük etkenin de çektiği aşk acısı olduğu belirtilmişti.

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #1

    GÜLÜYOR...

    Beşiktaş'ın bu sabah gerçekleştirdiği antrenmanda ise Adem Ljajic'in, uzun bir aranın ardından yüzünün gülmesi hem taraftarları hem de teknik ekibi mutlu etti. Tecrübeli futbolcunun aşk acısını atlattığı ve kendisini yeniden futbola vereceği belirtildi.

    Ljajic'in, bir süredir uzattığı sakalını da kesmesi dikkatlerden kaçmadı.

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #2

    Adem Ljajic'in sorunu: Aşk acısı - HABERİ

    Adem Ljajic aşk acısını atlattı #3

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