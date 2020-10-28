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    Adem Ljajic'in sorunu: Aşk acısı

    Adem Ljajic'in sorunu: Aşk acısı

    Geçtiğimiz sezonun sonlarına doğru düşüşe geçen Adem Ljajic, hala toparlanamadı. Sırp futbolcunun eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ortaya çıktı.
    • Haber Merkezi
    • 28.10.2020 - 12:55
    • Güncelleme : 28.10.2020 - 12:58
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    Beşiktaş'ın 2018 yılında Torino'dan kiraladığı Adem Ljajic, ilk sezonunda ilk bir performans sergileyince bonservisiyle birlikte transfer edilmişti.

    Ancak geçtiğimiz sezon düşüşe geçen, bu sezon ise adeta yedek kulübesine hapsolan Sırp futbolcunun özel hayatında sorunlar yaşadığı ortaya çıktı.

    ÇEBİ: İYİ YAŞAMADIĞI KULAĞIMA GELİYOR

    Geçtiğimiz günlerde Başkan Ahmet Nur Çebi'nin "Ljajic'in iyi yaşamadığı kulağıma geliyor. Düzelmezse kendi bilir." şeklindeki açıklamasının ardından, TRT Spor yorumcusu Tümer Metin'in de "Kız arkadaşıyla sorunu var diye oynamıyor." diyerek aynı konuya değinmesi, 29 yaşındaki futbolcunun yaşadığı sorunu iyice gün yüzüne çıkardı.

    Adem Ljajic in sorunu: Aşk acısı #1

    Ljajic'in eski sevgilisi Sofija Milosevic'i unutamadığı ve Milosevic'in milli takımdan arkadaşı Luka Jovic ile birlikte olmasını kaldıramadığı öğrenildi.

    Adem Ljajic in sorunu: Aşk acısı #2

    ALKOL PROBLEMİ YAŞIYOR

    Tecrübeli oyuncunun alkol problemi yaşadığı ve bu durumun hem teknik heyeti hem de yönetimi rahatsız ettiği belirtildi.

    Denizlispor maçında Atiba'yı 10 numara bölgesinde oynatan teknik direktör Sergen Yalçın, aylar önce Milosevic'ten ayrılan ve bir süredir Zubejda Buba Beckovic ile birlikte olan Ljajic'in toparlanmasını bekliyor.

    Adem Ljajic in sorunu: Aşk acısı #3

    Adem Ljajic in sorunu: Aşk acısı #4

    Adem Ljajic in sorunu: Aşk acısı #5

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