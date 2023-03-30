Adem Ljajic: Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım

Sezon başında Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük'e transfer olan orta saha oyuncusu Adem Ljajic, TRT Spor'a konuştu.

Sırp futbolcu, Beşiktaş döneminden bahsetti ve teknik direktör Şenol Güneş hakkında itirafta bulundu.

Adem Ljajic şu açıklamaları yaptı:

Şenol Güneş, hakkında konuşan Sırp futbolcu şunları söyledi:

"Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum."