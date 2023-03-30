Adem Ljajic: Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım

Sezon başında Beşiktaş'tan Fatih Karagümrük'e transfer olan orta saha oyuncusu Adem Ljajic, TRT Spor'a konuştu.
Sırp futbolcu, Beşiktaş döneminden bahsetti ve teknik direktör Şenol Güneş hakkında itirafta bulundu.
"Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım"
Adem Ljajic şu açıklamaları yaptı:
"Zor bir dönem geçiriyordum. Bir sene önce Beşiktaş'ta anlamsız bir şekilde kadro dışı bırakıldım. Karagümrük'e transferimde yardımcı olan herkese teşekkür ediyorum."
"Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı"
Şenol Güneş, hakkında konuşan Sırp futbolcu şunları söyledi:
"Şenol Hocayla iyi bir ilişkimiz vardı. Bana özgürlüğü verdi ve ben de kendimi daha rahat kanıtlayabildim. Abdullah Hoca ile de iyi bir performansım oldu. O da iyiydi ama Şenol Güneş ile ilişkim daha farklıydı. Şenol Hoca ile daha rahattım. Sadece bireysel anlamda değil, takımda da düşüş yaşadı. Ama şampiyon olduğumuz sezonda verdiğim katkılardan dolayı kendimden memnunum."
"Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize"
Beşiktaş'ta kadro dışı kaldığı dönem hakkında konuşan Ljajic, şu ifadeleri kullandı:
"Bir mesaj geldi takım menajerimizden. Kadroda olmayacağımı söylediler. Ben de şok oldum. Beşiktaş'ı ve taraftarı seviyordum. Kimseyle bir problemim yoktu. Anlam veremedim. Kadro dışı kaldığımız dönemde çok iyi davranılmadı bize. Bunun nedeniyle ilgili net bir cevap alamadım."
31 yaşındaki futbolcu, Beşiktaş kariyerinde bir türlü istikrarı sağlayamamıştı. Hücum oyuncusu, o dönemde isteksiz tavırlarıyla gündeme gelmişti.