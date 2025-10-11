Adı Çekya Milli Takımı'yla anılıyordu: Fatih Terim'le ilgili yeni iddia

Galatasaray ve A Millî Takım'ın eski teknik direktörü Fatih Terim ile ilgili gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya atıldı.

Avrupa basını, 72 yaşındaki teknik direktöre ilgi duyan takımı açıkladı.

Çek basınından iSport'ta yer alan habere göre; Fatih Terim, Çekya Milli Takımı'nın teknik direktör adayları arasında yer alıyor.

TERİM'İN ADI YİNE ÇEKYA'YLA ANILMAYA BAŞLADI

Çekya basınında son dönemde mevcut teknik direktör Ivan Hasek ile yolların ayrılabileceği konuşuluyor.

Çekya'nın olası bir Faroe Adaları mağlubiyetinde takımın başına Fatih Terim'i getireceği gelen bilgiler arasında.

Öte yandan Çekya Milli Takımı Genel Menajeri Pavel Nedved'in, pazartesi günü federasyon yönetimiyle bir araya gelerek Hasek'in geleceğini görüşeceği belirtildi.

NEDVED'LE BİRLİKTE ÇALIŞTI

Çekya, geçtiğimiz eylül ayında Hırvatistan'a 5-1 mağlup olmuş, o yenilginin ardından ise Fatih Terim'in ismi milli takım için gündeme gelmişti.

Deneyimli teknik adam, şu anda Çekya'da genel menajerlik görevini yürüten Pavel Nedved ile Al Shabab döneminde birlikte çalışmıştı.

Bu bağlantı, Fatih Terim iddialarını yeniden güçlendirmiş durumda.