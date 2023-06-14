Adnan Januzaj, Başakşehir'den ayrıldı İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, kiralık sözleşmesi sona eren Adnan Januzaj için teşekkür mesajı yayımladı.

Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu topladığı 62 puanla 5. sırada bitiren Başakşehir'de bir ayrılık yaşandı. İstanbul ekibi devre arasında kiraladığı Adnan Januzaj'ın takımdan ayrıldığını duyurdu.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Turuncu-lacivertli formamız altında devre arasından bu yana başarıyla oynayan Adnan Januzaj'ın kiralık sözleşmesi sona ermiştir. Adnan'a kulübümüze vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerinin geri kalan bölümünde başarılar diliyoruz."

Başakşehir'de 3 gol kaydetti

İspanya'nın Sevilla takımından kiralanan Januzaj, turuncu-lacivertli formayla 11 Süper Lig maçında 2 gol atarken, 2 UEFA Konferans Ligi'nde ise bir kez gol sevinci yaşadı. Belçikalı futbolcu, 4 defa da Türkiye Kupası'nda forma giydi.