Adnan Polat'tan açıklama: Galatasaray başkanlığına aday olacak mı Galatasaray'ın eski başkanı Adnan Polat, Dursun Özbek'in bir dönem daha başkan olması gerektiğini söylerken; yeniden başkan olma fikri olmadığının da altını çizdi.

ensonhaber.com

Galatasaray'ın eski başkanlarından Adnan Polat, Galatasaray başkanlığına yeniden aday olup olmayacağına dair açıklama yaptı.

Hürriyet gazetesinden Sefer Levent'in haberine göre; Polat, "Dursun Özbek, 2024'te emaneti teslim edeceğini belirterek başkanlığa aday olmayacağını açıkladı. Sizin Galatasaray'a başkan adayı olmak gibi bir niyetiniz var mı?" sorusuna yanıt verdi.

"Dursun Özbek bir dönem daha kalmalı"

Adaylık düşünmediğini söyleyen Polat, "Ben Galatasaray'da görevimi yaptım. Aday olmak gibi bir niyetim yok ama yardımcı olurum. Bence Dursun Başkan bir dönem daha görevini sürdürmeli. Yarım kalan işleri tamamlamalı." ifadelerini kullandı.