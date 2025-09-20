Adrian Mierzejewski, Trabzonspor - Gaziantep FK maçı için şehre geldi

Trabzonspor'un eski futbolcusu Adrian Mierzejewski, Süper Lig'in 6. haftasında bugün Trabzonspor'un sahasında Gaziantep FK ile oynayacağı maçı izlemek için şehre geldi.

Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yayınlanan videoda Mierzejewski, yeniden Trabzonspor'da olmanın harika olduğunu, daha önce gelmek istediğini ancak futbol kariyerine devam ettiği için gelemediğini belirtti.

"İNANILMAZ BİR HİS"

Mierzejewski, Polonya Milli Takımı'nda görev yaptığını ve takımda yer alan oyuncularını gözlemlediklerini ifade ederek, Gaziantep'in oyuncusu Kozlowski'nin Trabzonspor'a karşı oynayacağı maçı izlemek için gelmek istediğini aktardı.

Trabzonspor'da birçok duygularının ve anılarının canlandığına işaret eden Mierzejewski, "İnanılmaz bir his. Burada unutamadığım çok fazla an var." ifadelerini kullandı.

"KENDİMLE GURUR DUYDUĞUM ANLARDAN BİRİ"

Mierzejewski, birçok karşılaşmanın ve golün hatıralarında olduğunu belirterek, Trabzonspor'u hala takip ettiğini ve kaleci Andere Onana'nın transferini televizyondan izlediğini söyledi.

Gelecekte Trabzonspor'da sportif direktör olarak çalışmak istediğini ve lig şampiyonluğundaki kutlamaları yakından takip ettiğini bildiren Mierzejewski, "Şehir merkezindeki video inanılmazdı. Herkese gönderdim. İnsanlara nerede oynadığımı göstermek istedim. Trabzonspor'un büyük bir kulüp olduğunu ve böyle büyük bir zaferi nasıl kutladıklarını göstermek için. Evet kendimle gurur duyduğum anlardan biri." değerlendirmesinde bulundu.

"ANIN TADINI ÇIKARIN"

Mierzejewski, bordo-mavili kulübün taraftarlarına da mesaj göndererek, şunları kaydetti: