AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele eden Fenerbahçe deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak.Maçın detayları belli oldu..

Temsilcimiz Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 4. maçında deplasmanda Güney Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca ile karşı karşıya gelecek.

Grubun 3. maçında geçtiğimiz hafta İstanbul'da oynanan maçı Fenerbahçe 2-0'lık skorla kazanmayı başardı.Fenerbahçe B grubunda topladığı 7 puan ile zirvede yer alırken Larnaca 3 puanla 3. sırada yer alıyor.

Liderliği bırakmak istemeyen temsilcimiz deplasmanda oynayacağı maçı kazanmak istiyor.Jorge Jesus yönetiminde başarılı bir grafik çizen Fenerbahçe grupdan çıkmak için avantajlı bir skor elde etmek istiyor.

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçının ne zaman oynanacağı ve hangi kanalda yayınlanacağı futbolseverler tarafından internette sıkça araştırılmaya başlandı.İşte maçın detayları..

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı ne zaman oynanacak?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı 13 Ekim Perşembe saat 19.45'te oynanacak.AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak mücadeleyi Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı EXXEN ekranlarından naklen yayınlanacak.