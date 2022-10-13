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AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak.Maçın detayları belli oldu..