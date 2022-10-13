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    AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe deplasmanda Güney Kıbrıs ekibi AEK Larnaca ile karşılaşacak.Maçın detayları belli oldu..
    • 13.10.2022 - 15:32
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    AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda?

    AEK Larnaca-Fenerbahçe maçı için geri sayım başladı.Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi B grubu 4. maçında deplasmanda Larnaca takımı ile karşı karşıya gelecek.

    Güney Kıbrıs Rum ekibi AEK Larnaca'yı geçtiğimiz hafta evinde ağırlayan Fenerbahçe mücadeleyi 2-0 kazanmayı başardı.

    Futbolseverler AEK Larnaca ile Fenerbahçe arasında bugün oynanacak maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanaldan naklen yayınlanacağını araştırıyor.

    Peki Fenerbahçe'nin deplasmanda karşılaşacağı AEK Larnaca maçı saat kaçta başlayacak ve maçı hangi kanal yayınlayacak.İşte cevabı..

    AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı saat kaçta ve hangi kanalda? #1

    AEK Larnaca maçı saat kaçta başlayacak?

    AEK Larnaca - Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi maçı bugün saat 19.45'te başlayacak.AEK Arena Stadyumu'nda oynanacak müsabakayı Polonyalı hakem Pawel Raczkowski yönetecek.

    AEK Larnaca - Fenerbahçe maçı EXXEN ekranlarından canlı yayınlanacak


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