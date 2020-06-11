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    Afrikalı futbolcular, koronavirüse karşı top sektirdi

    Afrikalı birçok yıldız futbolcu, Afrika Futbol Konfederasyonunun (CAF) kıta halkı arasında koronavirüse karşı farkındalığı artırma kampanyasına 19 kez top sektirerek katıdı.
    • AA
    • 11.06.2020 - 06:32
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    Afrikalı futbolcular, koronavirüse karşı top sektirdi

    Afrika Futbol Konfederasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre, "Afrika'da güvende kalın" başlığıyla düzenlenen kampanyada #19KickupsAgainstCovid19 (Kovid-19'a karşı 19 top saydırma) etiketi kullanıldı.

    AFRİKA FUTBOLUNUN ÜNLÜ İSİMLERİ YER ALDI

    Aralarında Mısır'dan Ahmed Hassan, Nijerya'dan Perpetua Nkwocha ile Joseph Yobo, Tunus'tan Karim Haggui, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nden Tresor Lualua'nın bulunduğu Afrikalı yıldız futbolcular, kampanyaya 19 top saydırarak çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaşarak destek verdi.

    Futbolcular, videolarda Afrikalılardan, maske giyerek ellerini sık sık yıkayıp, sosyal mesafeye dikkat ederek kendilerini Kovid-19'dan korumalarını istedi.

    VİRÜSE KARŞI BASİT VE ETKİLİ ÖNLEMLER HATIRLATILIYOR

    Kampanyayla virüsün yayılmasına karşı basit ve etkili önleyici tedbirlerin hatırlatılmasıyla toplumsal bilinci artırmak hedefleniyor.

    Konuya ilişkin bir video paylaşan CAF Genel Sekreter Yardımcısı Anthony Baffoe, futbol sezonu askıya alınsa da Afrikalıların birlik içerisinde Kovid-19'la mücadele ettiğini kaydetti.

    Afrika Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (Africa CDC) verilerine göre, kıta genelinde Kovid-19 vaka sayısı 203 bin 899'a ulaştı. Virüs bulaşanlardan 5 bin 530'u yaşamını yitirdi, 91 bin 398'i iyileşti.

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