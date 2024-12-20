Ahmed Kutucu: Çok iyi mücadele ettik

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Süper Lig'in 17. haftasında deplasmanda Eyüpspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, zirve yarışında çok kritik 2 puan yitirdi.

"MAÇI KAZANMAK İSTEDİK"

Eyüpspor'un golünü atan Ahmed Kutucu, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada, "Çok iyi mücadele ettik. Maçı kazanmak istedik. Daha çok çalışacağız. İnşallah da böyle maçlarda kazanacağız. Kendi performansımla ilgili konuşmak istemiyorum. Takımımı mücadelesi için tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.