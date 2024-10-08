Ahmed Kutucu: İnşallah İzlanda maçında bir ilki yaşarız! Ahmed Kutucu, Galler ve İzlanda maçları öncesi açıklamalarda bulundu. Ayrıntılar...

Haber Merkezi

A Milli Takım kadrosunda dört yıl sonra yeniden dahil olan Eyüpspor'un parlayan ismi Ahmed Kutucu, Galler ve İzlanda maçları öncesi açıklamalarda bulundu.

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Ahmed Kutucu, "Dört yıl sonra yeniden burada olduğum için çok mutluyum. Burada olmak her zaman özel bir duygu. Bunun için Montella Hoca ve tüm ekibine teşekkür ediyorum. İnşallah güzel bir kamp olur ve 2 galibiyetle kampı bitiririz. Her maç zor, inşallah 2 galibiyetle bu maçları bitiririz. Grubumuzda lider olarak devam etmek istiyoruz. Zor maçlar olacak, İzlanda'da hiç galibiyetimiz yok, inşallah orada ilk galibiyetimizi elde ederiz." ifadelerini kullandı.

"ARDA HOCA İLE NELER KONUŞTUN?"

Ahmed, "Eyüpspor'un ve kendi performansını nasıl değerlendirirsin? Milli takıma davet edildikten sonra Arda hoca ile neler konuştun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

Geçen sezon şampiyon olduk. Arda Hoca bize çok şey kattı. Benim de oyuncu olarak her gün gelişmemi sağlıyor. Ona çok teşekkür ederim. İyi bir takımız, daha da iyi olmak istiyoruz. İnşallah güzel bir sezon geçiririz. Aday kadroya çağırılınca hepimiz çok mutlu olduk. Hocalar da çok mutlu oldu. Bana güveniyorlar, ben de burada en iyimi vermeye çalışacağım. Arda Hoca'nın önemli bir kariyeri var, her gün de gelişiyor. Çok iyi bir hoca. Bana yardımcı olmaya çalışıyor. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum.

24 yaşındaki futbolcu "Milli Takım'da hücum hattımız çok iyi, katkı verebilirsem ne mutlu bana." diyerek sözlerini noktaladı.