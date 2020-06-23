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    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü

    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü

    Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı, ardından başkan Ahmet Ağaoğlu sahaya inerek rakip takım çalışanlarının üzerine yürüdü.
    • AA
    • 23.06.2020 - 00:49
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    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü #1

    Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzobspor'a karşı 2-1 geri düştüğü maçta, Bakasetas'ın uzatma dakikalarındaki golüyle beraberliği yakaladı.

    MAÇ SONRASI SEVİNÇ NEDENİYLE TRİBÜNLER GERİLDİ

    Uzatmalarda gelen beraberlik golüyle Alanyaspor tribünlerinde büyük sevinç yaşanırken, maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.

    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü #2

    AHMET AĞAOĞLU SİNİRLENEREK SAHAYA İNDİ

    Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.

    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü #3

    JANDARMA VE BAZI YÖNETİCİLER SAKİNLEŞTİRDİ

    Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.

    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü #4

    Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü #5

    (Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)

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