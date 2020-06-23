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- Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü
Ahmet Ağaoğlu, Alanyaspor çalışanlarının üzerine yürüdü
Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması sonunda protokol tribününde arbede yaşandı, ardından başkan Ahmet Ağaoğlu sahaya inerek rakip takım çalışanlarının üzerine yürüdü.
- AA
- 23.06.2020 - 00:49
Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor, sahasında ağırladığı Trabzobspor'a karşı 2-1 geri düştüğü maçta, Bakasetas'ın uzatma dakikalarındaki golüyle beraberliği yakaladı.
MAÇ SONRASI SEVİNÇ NEDENİYLE TRİBÜNLER GERİLDİ
Uzatmalarda gelen beraberlik golüyle Alanyaspor tribünlerinde büyük sevinç yaşanırken, maçı protokol tribününde izleyen Trabzonspor yönetimi ise gol sonrası Alanyaspor kulüp çalışanlarına tepki gösterdi.
AHMET AĞAOĞLU SİNİRLENEREK SAHAYA İNDİ
Bu sırada Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu da sahaya inerek Alanyaspor Kulübü çalışanlarına vurmaya kalkıştı.
JANDARMA VE BAZI YÖNETİCİLER SAKİNLEŞTİRDİ
Jandarma ekipleri ve bazı yöneticilerin araya girmesiyle sakinleştirilen Ağaoğlu, sahadan uzaklaştırıldı.
(Görüntü beIN Sports'tan alınmıştır)