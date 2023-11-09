Ahmet Çakar: Nobre mükemmel maç yönetti! Temsilcimiz Galatasaray'ın Bayern Münih'e 2-1 yenildiği Şampiyonlar Ligi maçının ardından sarı-kırmızılılar, hakem Antonio Nobre'ye verdiği tartışmalı kararlar yüzünden tepki gösterdi. Eski hakem ve yorumcu Ahmet Çakar'dan ise konu hakkında sürpriz bir yorum geldi.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu dördüncü maçında temsilcimiz Galatasaray ile Alman ekibi Bayern Münih karşı karşıya geldi.

Bu mücadeleyi Portekiz Futbol Federasyonu'ndan Antonio Nobre yönetti. Nobre'nin yardımcılıklarını Pedro Martins ve Paulo Bras yaptı.

Sarı-kırmızılılar, Harry Kane'in 80 ve 86'da attığı gollerle 2-1 mağlup oldu. Galatasaray'ın tek golünü ise 90+3'te Bakambu kaydetti.

Bayern Münih puanını 12 yaparken, Galatasaray 4 puanda kaldı.

Galatasaray cephesini kızdırdı

Maçta birçok tartışmalı karar veren ve teknik direktör Okan Buruk'u da sinirlendiren hakem Antonio Nobre'ye, Galatasaray taraftarı sosyal medyadan büyük bir tepki verdi.

"Çok iyi maç yönetti"

Maçın ardından yorumlarda bulunan eski hakem Ahmet Çakar'ın sözleri, sarı-kırmızılıları kızdırdı.

BTV YouTube kanalında konuşan yorumcu Ahmet Çakar, Nobre'ye tam not verdi. Çakar, şu ifadeleri kullandı: