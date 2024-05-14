Ahmet Çakar'dan Fenerbahçe seçimi hakkında yorum Eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar, "Dün akşam öğrendik ki Aziz Yıldırım aday. Ali Koç ile arasında çok büyük bir rekabet olur. Hatta ilerleyen günlerde iş bel altına da girebilir. Yani bel altı derken iftiralar, ne bileyim eski hesaplaşmalar falan, sevmediğim işler" dedi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

Fenerbahçe Kulübü’nde yaklaşan Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı öncesinde, mevcut başkan Ali Koç’un bir dönem daha göreve talip olmasının ardından, kulübün eski başkanı Aziz Yıldırım’ın da adaylığını açıklamasını, eski hakem ve spor yorumcusu Ahmet Çakar değerlendirdi.

"Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı"

Bursa’nın İnegöl ilçesini ziyaretinde açıklamalarda bulunan Çakar, şu şekilde konuştu:

Dün akşam öğrendik ki Aziz Yıldırım aday. Çok büyük bir rekabet olur. Hatta ilerleyen günlerde iş bel altına da girebilir. Yani bel altı derken iftiralar, ne bileyim eski hesaplaşmalar falan, sevmediğim işlerdir. Kim kazanacak derseniz, bana göre tam bıçak sırtı. Fenerbahçe'nin içinde olsam anlayabilirim. Şu anda şu kazanır net diyemiyorum. 'Kimin kazanmasını istiyorsunuz' derseniz umurumda değil, bana ne. Ben Fenerbahçeli değilim ki.

"Fenerbahçe'nin 10 yıl şampiyon olamaması hayatın olağan akışına terstir"

Hafta sonu oynanacak Galatasaray-Fenerbahçe arasındaki karşılaşmaya ilişkin de konuşan Çakar, lig şampiyonunun Galatasaray olacağını belirterek şöyle konuştu:

Eğer dünya çapında, 100 yıllık dünya futbol tarihinin en önemli sürprizlerinden biri olmazsa Galatasaray şampiyon. Önce Fenerbahçe yenecek, sonra gidecek Galatasaray bir de Konya'da yenilecek. Çok imkansız mı, hayır. Futbolda imkansız diye bir şey yok. Ama çok çok zor olduğunu sanırım siz de değerlendirirsiniz. Bir takımın, Fenerbahçe gibi çok önemli sivil toplum örgütünün, 10 yıl arka arkaya şampiyon olamaması hayatın olağan akışına terstir. Yani arka arkaya mesela yazı tura atıp da 10 defa yazı gelebilir mi. Teorik olarak gelebilir, ama bir tuhaflık var bu işte, 10 yıl olmuş. Üzerine kaybederlerse 11'e giriyoruz.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)