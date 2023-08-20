Ahmet İbanoğlu: Hakemleri de gözlemcileri de dijital atayacağız Denizli'de gerçekleşen Bölgesel Yaz Semineri toplantısında konuşan Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, liglerde hakem ve gözlemcileri dijital atayacaklarını açıkladı.

İHA

MHK Bölgesel Yaz Semineri Denizli Büyükşehir Belediyesi Nihat Zeybekçi Kongre ve Kültür Merkezi’nde yapıldı.

Seminere; Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, 4. Bölge sorumlusu Ünsal Çimen, Bölgesel Kurul üyeleri Serkan Gencerler ve Tufan Akçay, il hakem kurulu başkanları, gözlemciler, Denizli Aydın Muğla ve Uşak illerindeki klasman hakemleri katıldı.

Sezon öncesi hakemleri bilgilendirmek, değişen kural kaide ve yorumlar hakkında açıklamalarda bulunuldu.

"Yaptığımız işlerin temelinde adalet duygusunun olduğunu göreceksiniz"

Seminere katılan hakemlere ve gözlemcilere seslenen Merkez Hakem Komitesi Başkanı Ahmet İbanoğlu, kendilerini her alanda geliştirmelerini tavsiye ederek, şunları dedi:

Yaptığımız işlerin temelinde adalet duygusunun olduğunu göreceksiniz. Adil olacağız. Bunları hafta hafta göreceksiniz. Her birinizin değeri bizim için başlangıçta sıfırlandı. Aynı çizgideyiz. Bundan sonraki aşamada daha çok çalışan daha çok kendisini geliştiren kendisini ön planda bulabilir. Maçlarınıza çıkarken çok ciddi şekilde hazırlıklı gelin. Artık atletik testlerde koşamama hastaydım, karnım ağrıdı başım ağrıdı bahanesi yok arkadaşlar.

"Kendinizi her yönden geliştirin"

Başkan İbanoğlu, şu ifadeleri kullandı:

Bunları geçelim. Antrenman haftada iki gün mü? Yetmediyse üç yap, yetmez dört yap, yetmezse günde çift idman yap. Yukarıyı hedefliyorsan bunu yapacaksın. Söylemeye gerek yok yabancı dil artık çok önemli oldu. A’ya geçme şartlarından bir tanesi yabancı dil. Bu işe emek vereceksen yapman gerekiyor bu zorunlu artık. Ha yapmazsan bizim için sakınca yok alt ligler de de hakemlere ihtiyaç var. Çıkarsınız orada keyfini sürersiniz. Maç yönetme duygusunu yaşarsınız. Kendinizi her yönden geliştirin.

"Hakemleri de gözlemcileri de dijital atayacağız"

Fedarasyondan önemli destek aldıklarını belirten İbanoğlu, şu şekilde konuştu: