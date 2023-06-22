Ahmet Nur Çebi: Beşiktaş önemsenmeyecek kulüp değildir Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda Mehmet Büyükekşi'ye eleştirilerde ve tavsiyelerde bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Olağan Seçimli Genel Kurulu'nda açıklamalarda bulundu.

Geçen sezona dair duydukları rahatsızlıklara değinen Çebi, TFF ve TFF Başkanı Büyükekşi'ye eleştirilerde bulunarak kurullar için öneriler yaptı.

Siyah-beyazlı takımın aleyhine verilen tartışmalı hakem kararlarına değinen Çebi, TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'ye de bir öneride bulunarak, şu şekilde konuştu:

Seçildikten sonra kurulları atamak yerine, tüm bu kulüpler için Riva'da sandık koyup atama yerine seçimle kurulları yenilemeyi düşünür müsünüz?

"TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır"

Son 1 senede TFF ile Beşiktaş'ın arasında olumsuz bir süreç olduğunu söyleyen Ahmet Nur Çebi, şu açıklamayı yaptı:

Son 1 senede TFF ile Beşiktaş arasında huzursuz bir süreç yaşanmıştır. Mümkün mertebe bunlardan bahsetmek istiyorum. Yeni yönetime de şimdiden başarılar diliyorum. Alanyaspor maçında Yasin Kol aleyhimize skandal denebilecek kararlara imza attı. Bu görmezden gelindi. İki hafta sonra kendisine yeniden görev verildi. Ankaragücü maçında Josef de Souza, sahaya giren holigana müdahale etti. Takım arkadaşları ve hakemi korudu. Bu nedenle ceza aldı. Bu haksızlığı ortadan kaldırmak hiç kimsenin aklına gelmedi.

"Benim yaptığım her türlü konuşmaya ceza kesildi"

Jorge Jesus ve Mauro Icardi'nin sözleri hakkında Çebi, şu ifadeleri kullandı:

Jorge Jesus'un 'bu ligin sportif gerçekliği yok, maçlar sahada kazanılmıyor' sözleri para cezasıyla geçiştirildi ama benim yaptığım her türlü konuşmaya ceza kesildi. Mauro Icardi'nin, 'Bir utanç, bir skandal, yılın soygunu' sözleri hakaret kabul edilmedi. Ama benim ve yöneticilerimizin ağzından çıkan her kelime hakaret kabul edildi ve cezalar yağdırıldı.

"Eşit olmayan kararlar söz konusu"

Ahmet Nur Çebi açıklamalarına şöyle devam etti:

Beşiktaş, rakiplerinden iki deplasmanı maçı fazla oynadı. Neden bu konu hiç değerlendirilmedi? Hakaret içermeyen açıklamalarımıza neden cezalar kestiniz? Eşit olmayan kararlar söz konusu. Biz depremle ilgili maç yaparken yanımızda olmadınız ama şampiyonluk kutlamasında bir saatten fazla orada vakit harcadınız.

"Sezon boyunca herkes ağladı"

Beşiktaş'ın önemsenecek bir kulüp olduğunu aktaran Çebi, şunları söyledi:

Sezon boyunca herkes ağladı. Sayın Başkan'ın bahsettiği adalet ve eşitlik prensipleri maalesef Beşiktaş için geçerli olmamıştır. Bu da bizde güvensizlik yaratmıştır. Beşiktaş önemsenmeyecek kulüp değildir. Beşiktaş, kendine karşı yapılan haksızlıklara karşı sessiz kalmamaya devam edecektir. Beşiktaş'ın uğradığı haksızlıklar devam ettiği sürece biz bunlara karşı koymak zorundayız. 'TFF ile uğraşırsanız hakemler sizi doğrar' söylemleri var. Ben hakemlerin bu kadar kötü olabileceğini düşünmek istemiyorum.

"Hakemlerin değişmesi lazım"

Ahmet Nur Çebi, sözlerini şu şekilde tamamladı: