Ahmet Nur Çebi: Hırsızlara pabuç bırakmayacağız Beşiktaş'ın bir numarası Ahmet Nur Çebi, son dönemde kendisine yönelik yapılan eleştirilere cevap verdi.

ensonhaber.com

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların başkanı, son dönemde yönetimine ilişkin eleştirileri sert bir dille cevapladı.

Ahmet Nur Çebi'nin açıklamaları şu şekilde:

Son zamanlarda Beşiktaş ve benim üzerimde oluşturulmaya çalışılan yapay bir baskı var. Bazı şeyleri açıklamamız gerektiğini düşünüyorum. Şov yapmadan kulübün gerçek sorunlarını çözmeye çalıştım. Konu ben değil, Beşiktaş! Beşiktaş işin içindeyse, şov söz konusu olamaz, olmayacak!



600-700 milyonluk sponsorluk sözleşmesi imzalarken konuşacaktım ama öne almak zorunda kaldık.

"İşimin başındayım"

"İşimin başındayım. Çalışanlarım tarafından hırpalandım. 4 kez Covid geçirdim. Sağlık sorunlarım var. Ailemle son 1 ayda 10 kez görüşmedim. Kendi mesleklerini bile icra etmekten aciz keşiler bize karşı yorumlar yapıyorlar. Saygısız ifadeler... Benim buradan gitmemle alakalı algı için oradan takipçi çıkarmaya çalışıyorlar. "Ahmet Bey büyük başkan" deseler, onlar da öyle konuşacak.

"Ben geldiğimde elektrik yoktu"

Ben en zor dönemde gelmiş bir başkanım. Elektrikleri sönmüş, personel darmadağın, haciz icra dosyaları... Bugün günübirlik her borcunun anından ödendiği, onurlu, gururlu bir Beşiktaş yaratmak istiyorum."



"Beşiktaş için kellemi de vereceğim! Hırsızlara, arsızlara ve art niyetli insanlara pabuç bırakmayacağız. Yönetim kurulundaki arkadaşlarımızı arayıp tahrik ediyorlar.

"Sonuna kadar buradayım"

Süleyman Seba'nın kıymetini öldükten sonra anladık. Kendisi, benim içimde. Bir gün 'Sen, bana benziyorsun. Beşiktaş'ın haklarını kimseye yedirmezsin. Allah sonunu inşallah benim gibi etmez inşallah' dedi. İnşallah sonum Süleyman Seba'ya benzer! Benim de kıymetim öldükten sonra anlaşılır."



"Sonuna kadar buradayım. Beşiktaş kongresi 'İşin bitti' demeden gitmem. Taraftarla sorunum yok. Birileri, tribünde bazılarını bağırtıyor. Canı gönülden bağırana lafım yok. Ama maç sonu bağırın. Takımı etkilemeyin. Taraftarlardan bunu rica ediyorum. Onların mutlu olması için her şeyi yaptım ve yapacağım.

Yıldız transferleri

YouTube'da biri "Yıldız transferi yapmıyor" diyor. Takipçi için bunu yapıyor. Mısır'daki gazeteci Muleka için arıyor ve 'Ben yalan yazmam, öğrenmem lazım' diyor. 20 bin kombine sattık, 10 bin tane daha için arıyorlar. Hala bilet almak için arıyorlar. Statta boşluk var ama nedenini sorun! Boşluk kısımları kombineli taraftara ait. O gün gelemiyorlarsa, söyledik 'Devredin' dedik. Devretmiyorsa, ne yapalım? Bilet fiyatlarımız rakiplerin altında.



10 liralık transferi nasıl 1 liraya yapıyorlar bilmiyorum. Beşiktaş'ı hile ve hurda ile uğraştırmam. Sahte evrak yapamam. Beşiktaş'ı ateşe atamam! Bunlar TFF'nin konusu, onlar bakacak.



UEFA anlaşması var. Bizi men ederler. Futbolunun 2 ay maaşını ödeyemediğinde ne olacak?

"Pandemide 13 arkadaşla şampiyon olduk"

TFF dürüstse, açıksa, şeffafsa inceleyecek. Ali Koç'un söylediği 'Ben 10 milyon verdim, 3 milyona nasıl aldılar?' lafını ciddiye almayacak mı? Burada küme düşürmeye kadar giden durumlar var. Bana güvenin, inanın en doğrusunu yapmaya çalışıyorum. Birkaç hafta sonra nasıl sponsorluklar açıkladığımızı göreceksiniz."





Saha sonuçlarını haydi bekleyelim! Haziran-Temmuz'da transfer yapılınca şampiyon mu olunuyor? Pandemide 13 arkadaşla şampiyon olduk.

"Bana 'Paralar nerede' diye sorulmasın yeter"

Telefon numaramız ortada. Zaten internet sitesine de koyduracağım! Gedson Fernandes geldiğinde ortalığı yıktınız! Rachid Ghezzal, Valentin Rosier için rakip takım 3-5 kere hocasını, yöneticini gönderdi. Onları biz aldık biz! Gönül bağı ile aldık. Bas bas paraları ile olmuyor!"



"Plaza satarak, Beşiktaş'a transfer yapmayacağım. Başkanlıktan sonra da bu statta maç izleyeceğim. Allah 'Paralar nerede?' demekten korusun.

"Ceyhun Kazancı küfürden gitti"

Siz kimsiniz benim aileme küfrediyorsunuz? Takipçi sayınız mı artıyor? Beşiktaş Başkanı olduğum dönemde bunları yutacağım. Sizi, Allah'a havale edeceğim. İnşallah 10 katını görün! Beni eleştirin ama küfretmeyin!"



"Ceyhun Kazancı küfürden gitti. Ailesi baskı yaptı. Sürekli anasına, babasına küfrettiler. O gittiğinden beri onun işleriyle uğraşıyorum. Kendisine çok teşekkür ederim. Çok önemli transferleri oldu. Ama ailesinin baskısıyla gitti. Bunu bilin. Yüreğiniz varsa karşıma gelin küfredin

"Eşimin evini ipotek gösterdim"

Bir iki hafta sonra Beşiktaş'ın nasıl sponsor bulduğunu göreceksiniz! Hangi büyük markalarla, hangi Beşiktaşlılarla bunu yaptığımızı göreceksiniz. Beşiktaş önüne gelen firmayla sponsorluk anlaşması yapamaz! Kovid döneminde eşimin birkaç dairesini ipotek gösterdim. Hiç mi bunları hatır yok ya?"



"TFF'nin bize gönderdiği cevap; "Hata var!" Peki hakeme sordunuz mu? Acelen ne o bayrak için? "Annenin karnında nasıl durdun?" sordunuz mu? Peki çıkıp Beşiktaş'tan özür dilediniz mi? Eğer orada hata varsa, bunun kural hatası olarak kabul edilmesini ve maçın tekrar edilmesini istiyorum.

"Sergio Ramos transferi..."

Sergio Ramos için uğraştık, arzu ettik. Biliyor musunuz ne istediğini? Kimse de sponsor olmak için beni aramadı. 16.5 milyon euro + vergileri 25 milyon euro ve 2 yıllık sözleşme, 50 milyon euro. 37 yaşında adam. Neden bu kadar bilinçsizce saldırıyoruz?

"Hesabını soracağım"

TFF, bizimle uğraşana kadar, yayın gelirini arttırsın! Marka değeri düşüyorsa, sizin de payınız var. Mevcut hakemlerle, bir önceki hakemlerle kavga ettiysem, hala göreve devam ediyorlarsa; yeni gelenleri de berbat ediyorsunuz! Bunları neden sıfırlayamıyorsunuz? Eski 10 tane zaten benimle sorunlu, 'Gitsinler' demişim. 10 yeni hakemin beyinlerini kim bilir nasıl yıkıyorlar. Oradan Beşiktaş'a hainlik geliyorsa, hesabını soracağım."

"Beşiktaş'ın hakları için savaşacağım"

Geçen senenin devre arasında çok iyi transferler yaptık. Bizim ikinci yarının lideriyiz. Bizim depremdeki mücadelemiz, başka yerlere çekildi. Hayat devam ediyor. "6 puanı da yaz, 3 puanı da yaz" diyeceksin! Sonra da 'Uyum içinde olalım' diyeceksiniz, kupayı siz alacaksınız! Olur! Bundan sonra neler olacak göreceksiniz. Tehdit etmiyorum! Beşiktaş'ın hakları için savaşacağım.

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