Ahmet Nur Çebi: Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Onur Bulut transferinde sorun yaşadıkları Kayserispor'a, "Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum" dedi.

Depremzedelere destek amaçlı Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiye" kampanyası için basın toplantısı düzenledi.

Kulüp başkanı Ahmet Nur Çebi toplantıda yer alırken çarpıcı konuştu.

Beşiktaş-Kayserispor arasında Onur Bulut transferinde yaşanan gerginlik hakkında Ahmet Nur Çebi, açıklamalarda bulundu.

"Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum"

Onur Bulut transferi hakkında konuşan Ahmet Nur Çebi, şu ifadeleri kullandı:

"Onur transferi, bizim için etik bir transfer olmaktan başka bir şey değildir. Kayserispor yöneticileri haklı olduklarını düşünüyorsa gidecekleri yer bellidir. Gereksiz gevezelik etmelerine ve Beşiktaş'ı küçük düşürücü ifadede bulunmalarını doğru bulmuyorum."

"Kendilerine çeki düzen versinler, burası Beşiktaş"

Ahmet Nur Çebi, Kayserispor'un kendisine çeki düzen vermesi gerektiğini söyledi.

"Kendilerine çekidüzen versinler, burası Beşiktaş. Bir futbolcu, gider ayak size 1 milyon euro kazandırmak için bir kağıda imza atıyorsa saygı duymak gerekir. Onu bir odaya koyup kumpas kurmak doğru bir şey değildir."

Neler olmuştu ?

Beşiktaş, Kayserispor'dan Onur Bulut'u kadrosuna katmış ve oyuncu için fesih bedeli olarak 1 milyon dolar ödeme yapmıştı.

Sarı-kırmızılı kulüp, hesaplarına yatan ücreti siyah-beyazlılara geri göndererek bu transferi TFF'ye şikayet edip Beşiktaş'a dava açmıştı.