Ahmet Nur Çebi: Mehmet Ekşi'yle anlaşacağız

Basın mensuplarıyla kahvaltıda bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi; Abdullah Avcı, Mehmet Ekşi ve borçlarla ilgili açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi ve Beşiktaş Yönetim Kurulu Üyeleri, Akatlar No: 1903 Mehmet Üstünkaya Tesisleri’nde basın mensuplarıyla sohbet toplantısı gerçekleştirdi.

"3 MİLYAR BORCU ÖDERİM DİYEN VARSA HEMEN GELSİN"

Çebi, “Mevcut durumda eğer ‘3 milyar borcu veririm’ diyen varsa hemen gelsin. Hiçbir yöneticinin serveti bu borcu taşıyacak durumda değil. Geldiğimizde personel maaşını almamıştı. ‘Paran yoktu niye geldin’ diyorlar. Beşiktaş onun bunun parasıyla mı idare edilecek." dedi.

"ABDULLAH AVCI'YLA GÖRÜŞECEĞİM"

Siyah-beyazlı takımın eski teknik direktörü Abdullah Avcı'dan yardımcı olmasını isteyeceğini söyleyen Başkan, "Abdullah Avcı'yla önümüzdeki günlerde bir görüşme yapabiliriz. Henüz kampanyanın başındayız. Ama ilerleyen günlerde kendisinden yardımcı olmasını isteyeceğim ve umarım yardımcı olur." şeklinde konuştu.

"MEHMET EKŞİ'Yİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan CNN Türk'teki programda altyapının başına getirecekleri ismi de açıklayan Çebi, "Altyapı için Beşiktaş'ın en çok değer verdiği bu ailenin evladı Mehmet Ekşi'yi düşünüyorum. Bugün yarın inşallah kendisiyle el sıkışacağım." ifadelerini kullandı.