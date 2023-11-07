Ahmet Nur Çebi'den adaylık açıklaması Beşiktaş kasım sonunda seçimlere gidiyor. Takımın mevcut başkanı Ahmet Nur Çebi, seçimlerde aday olmayacağını açıkladı.

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ensonhaber.com

Süper Lig devi Beşiktaş'ta seçim heyecanına kısa bir süre kaldı.

Mevcut başkan Ahmet Nur Çebi de gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Siyah-beyazlıların bir numarası, ay sonunda (26 Kasım - 3 Aralık) yapılacak olan seçimlerde aday olmayacağını duyurdu.

İşte Başkan Çebi'nin sözlerinden öne çıkanlar:

Bu kulübe ikinci başkan olarak geldik. 7. yıl ikinci başkanlıkta, FEDA döneminde icralar ve mali sorunlarla boğuşurken, futbol şubede başkanlık yaptığım dönemde 2 şampiyonluk ve Avrupa kupalarında namağlup sürecimiz oldu. Sonra 1 yıl ara verdim. Başkanlık koltuğuna talip olduk. Beni bu göreve layık gördüler. yüzde 68 oy ile göreve geldik. Yine aynı şeylerde karşılaştık. FEDA dönemine benzer sıkıntılar, artarak oluşmuş sıkıntılarla mücadele etme gereği duyduk.

"Morallerinin bozulmasını istemedim"

Gitmemi isteyenler, kalmamı isteyenler var. Kalmamı isteyenlere teşekkürler. Gitmemi isteyenlere saygı duyuyorum. Onların da umutları vardır. Açıklamayı milli arada yapacaktım ama son gelişmeler, acele etmem gerektiği yönünde beni ikna etti. Aday olmamayı açıklamadım, takımın ve çalışanların moralinin bozulmasını istemedim.

"Aday olmayacağıma karar vermiştim"

Seçim kararını aldığım gün, başkan adayı olmayacağımın kararını vermiştim. Ancak seçim sürecini uzun tutma nedenim, gelecek adayların hazırlanabilmesi içindi. Bir baskın seçim olmasın diyeydi. Kolay bir süreç değil.

"Adaylar palavra atmasın"

Kim aday olursa olsun, birbirlerine nazik olsunlar. Kaybeden yarın diğerine 'Başkanım' demek zorunda kalacak. Palavra atmayın, dürüst olun. Beşiktaş Genel Kurulu en doğrusunu yapacaktır. Kendisini onlara teslim edin. Aday olacaksanız şimdi aday olun. Seçimden bir ay sonra kapı kapı gezmeyin. Katılımın yüksek olması lazım. Biz büyük camiayız, sadece bunu zaman zaman gösteremiyoruz. Lütfen, rica ediyorum katılım yüksek olsun. Yeni gelen, kendinden gelen önceki yönetimi denetlemeli. Taraftarları çok iyi anlıyorum. Her maç bittiğinde kapıları, duvarları yumrukladım.

"Sahadaki oyuncularımızın moralini bozmayalım"

Sahada oyuncularımızı tezahüratlardan kaçınalım. Bunlar da bir insan. Taraftardan ricam, en azından bundan sonrası için oyunculara sahip çıkın. Başarısız olabilirler ama Beşiktaş formasıyla oynuyorlar. İçindekine saygınız yoksa, formaya saygınız olmalı.



Tıklanma uğruna yapılanları doğru bulmuyorum. Medyadaki arkadaşlar tavrınızı değiştirin. Siz hakaret ederseniz, genç çocuklar küfür etmeye başlar. Yönetim olan kişisel hırslarınızı, Beşiktaş üzerinden görmeyin.

"TFF başarısız"

Gelelim TFF'ye. Başkanınızı güçsüz gösterirseniz, başkanınızın masaya vurması bir anlam ifade etmez. TFF böyle bir şeyi kendisinde hak olarak görmüştür. TFF başarısızdır. TFF'yi bu arkadaşların yönetemeyeceğini ilk söyleyenlerdenim. Hakemlerle gitmeleri gerektiğini söyleyen bir tek ben vardım. TFF ile mücadele edeceksek, hep beraber edeceğiz.

"Bunlar Beşiktaşlı değil"

Transferde arkadan dolaşmam. Bir futbolcunun maaşını 2 ay ödemezseniz, o futbolcu gider! Bunu biliyor musunuz? Bugün itibariyle kimsenin alacağı yok. Keşke sportif başarı da olsaydı, yapamadık. Küfür, hakaret neyin nesi? Bu azınlığı içinizden temizleyin. Size vasiyetimdir. Kimse çocuklarıma küfredemez, gece yarısı telefon açamaz! İşiniz benimle! Ben buradayım! Eleştirileri kabul ederim. Hakaret ve küfür, caydırarak buradan gönderme politikasıdır. Şu azınlığı yalvarırım temizleyin. Bunlar Beşiktaşlı değil. Ayın 1'ine kadar buradayım. Benden gelip özür dilemelerini bekliyorum. O saate kadar özür dilemeyen herkesin bundan sonra takipçisi olacağım.

"Ben şov yapmadım"

Anti demokratik bir şey, süreli para cezası! ne yapmaya çalışıyorsunuz? Benden sonra gelen hesabını sormak istiyorsa, beni de yanına alarak sorabilir. Ben sordum arkadaşlar. TFF ile ben kavga ederken, diğer kulüp başkanları kenarda bekledi. Şimdi hepsi bağırıyor. Bugün bağıranlar neden bağırıyor? Erkenden silah çekiyorlar. Futbol ona, buna baskı yapmaksa; ben başarılı olamadım. Ben mücadelemi verdim, sadece TV'de şov yapmadım. Hala da pişman değilim. Popülist davranmadım.

"Helallik istiyorum"

Geçen sene tarlayı temizledik, bu sene tarlayı ektik. Bundan sonra gelenlere ürünü toplamak kalıyor. Beşiktaş'tan alınmaz, Beşiktaş'a verilir. Bu camiaya herkes minnet borçlu. Kırdıysam özür dilerim. Küfredenler, komplo kuranlar hariç hepinize hakkımı helal ediyorum. Sizlerden de helallik diliyorum.

"Vasiyetim..."