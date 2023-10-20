Ahmet Nur Çebi'den Galatasaray maçı hakemiyle ilgili açıklama

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Yarın Süper Lig'de dev derbi oynanacak ve Beşiktaş, deplasmanda Galatasaray'ın konuğu olacak.

Derbi öncesi Şenol Güneş'le yollarını ayıran siyah-beyazlılarda takımın başında Burak Yılmaz olacak.

Taraftarın eleştirilerine bir hayli maruz kalan Ahmet Nur Çebi de seçime gidiyor.

Dev derbi öncesi Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, maçın hakemiyle ilgili çarpıcı bir açıklamada bulundu.

"Derbinin hakemi Ali Şansalan olacaktı"

Çebi bir spor kanalına yaptığı açıklamada,

"Derbinin hakemi Ali Şansalan olacaktı yapay zekaya göre ama yapay zekaya da el attılar ve derbinin hakemi Halil Umut Meler olacak şekilde değişti."